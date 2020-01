TUTTOSPORT – “Milan, salta con me!” il titolo per Ibrahimovic. L’ex Napoli Valon Behrami va al Genoa

“Kulusevski, arrivederci a giugno! Pogba, Raiola dice Juve!”. Questo il titolo principale dell’edizione di Tuttosport in edicola oggi. Ieri le visite mediche e le firme sul contratto dello svedese, che sarà a Torino per 5 anni. La “Vecchia Signora” ha annunciato l’aumento di capitale da 300 milioni. Paul Pogba invece rompe in maniera netta con lo United ed è al centro di una sorta di giallo di mercato, tra infortuni non troppo chiari. Giornate impegnative, dunque, per Mino Raiola, che ha seguito anche Zlatan Ibrahimovic nel suo ritorno al Milan: “Milan, salta con me!” è il titolo dedicato al redivivo rossonero. Nel taglio laterale della prima pagina del giornale si parla invece del mercato di Torino e Inter: “Vidal o Eriksen”, questi i nomi caldi per i nerazzurri prossimi avversari del Napoli. A proposito degli azzurri, non ci sono notizie rilevanti, se non che l’ex centrocampista partenopeo Valon Behrami sposerà la causa del Genoa per aiutare a salvarlo.