TUTTOSPORT – “Ma siete pazzi? La Superlega uccide il calcio”

“Frenata Inter a Napoli”. Titola così in prima pagina, nell’edizione odierna, il quotidiano piemontese Tuttosport. “Conte adesso è a +9”. In taglio alto spazio alla nuova Superlega europea: “Ma siete pazzi? La Superlega uccide il calcio”. UEFA e FIFA sono già pronte alla guerra con i maggiori club del mondo. A centro pagina in evidenza la vittoria dell’Atalanta contro la Juventus: “Paradiso Dea, Inferno Juve”.

Sul fronte del mercato, intanto, quello di Nikola Maksimovicè un nome caldo per l’Inter in vista della prossima stagione. Il giornale fa sapere che il club nerazzurro pensa al difensore serbo a parametro zero. Il suo agente Fali Ramadani lo ha già proposto a Piero Ausilio e c’è un motivo tattico per cui Antonio Conte spingerebbe per lui: Nikola Maksimovic ha già giocato nella difesa a tre ai tempi del Torino, ma anche con il Napoli quando c’era Carlo Ancelotti. Per gli azzurri il centrale è sacrificabile.