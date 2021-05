TUTTOSPORT – Luciano Spalletti deve chiedere il permesso all’Inter per la conferenza con il Napoli

Tuttosport apre in prima pagina con il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri: “Max II: la mia Juve. Tutto fatto per il ritorno di Allegri: contratto di 3 anni con opzione per il quarto”. In taglio alto l’accordo tra Simone Inzaghi e l’Inter: “Inzaghinter”. Sulla destra il Torino, con Ivan Juric che si appresta a diventare il nuovo tecnico granata: “Juric: ecco la firma”. In basso la promozione in Serie A del Venezia.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Intanto, spuntano dettagli sull’accordo di Luciano Spalletti con il Napoli. La firma dovrebbe arrivare ad ore: “Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno e per partecipare alla eventuale conferenza stampa che De Laurentiis sta ancora decidendo dove organizzare, dovrebbe chiedere al club nerazzurro, con il quale i rapporti non sono idilliaci, una eventuale liberatoria. Sembra improbabile che possa ottenerla, anche alla luce del particolare che dovrebbe percepire dall’Inter fino all’ultimo centesimo, finanche il premio per lo scudetto”.