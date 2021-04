TUTTOSPORT – Lorenzo Insigne verso il riposo col Crotone dopo la sosta per le Nazionali

Nell’edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale contro la Lituania: “Mancini vince in tutti i Sensi. Il centrocampista dell’Inter sblocca gli azzurri in Lituania”. Al centro spazio all’asse Juventus-Lione sul mercato: “Lione, ruggisce la Juve. Oltre a Depay, che a giugno sarà svincolato, resta forte l’interesse per Aouar e spunta il nome del giocanissimo attaccante Cherki”. Di spalla si parla del caso di Lazio-Torino: “Cairo e Asl sfidano Lotito”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Due gare consecutive con la Nazionale di Roberto Mancini per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. L’edizione odierna del giornale piemontese fa sapere che l’azzurro è tornato indolenzito e affaticato dopo la doppia sfida con l’Italia e questo Gennaro Gattuso lo sa. L’allenatore calabrese sta valutando la formazione migliore da schierare sabato contro il Crotone. L’obiettivo, comunque, è avere al top tutti per la gara di mercoledì contro la Juventus, recupero del match d’andata mai disputato.