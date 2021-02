TUTTOSPORT – Lorenzo Insigne in dubbio per Granada-Napoli

“COVID: Lazio deferita, Toro e Juve Aspettano“. Titola così in prima pagina nell’edizione di oggi Tuttosport. “Rinvio a giudizio per la vittoria sui granata e per il pari con i bianconeri, Per Lotito e i medici si parla di responsabilità diretta”. A centro pagina spazio all’impegno della Juventus in Champions League contro il Porto: “Ci penso io! Ronaldo sente aria di casa e carica i compagni”.

Il quotidiano prova a ricostruire la formazione che Gennaro Gattuso manderà in campo nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. “Giocherà domani sera Insigne? Il capitano è apparso spossato, però terrà duro per trascinare il Napoli in un momento così critico. Domani dovrebbe esserci, con Politano sull’altra corsia, oppure potrebbe inizialmente lasciare il posto ad Elmas. In difesa scelte forzate: Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Rrahmani e Maksimovic al centro. A centrocampo invece dovrebbero giocare Lobotka e Bakayoko, salvo ulteriori colpi di scena”.