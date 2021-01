TUTTOSPORT – La Juventus può ancora prendere Arkadiusz Milik

Nell’edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus che potrebbe tornare in futuro su Arkadiusz Milik. “Il polacco al Marsiglia, ma nell’accordo tra i francesi e il Napoli non esistono veti al ritorno in Italia in futuro. I bianconeri hanno almeno due vie per riprovarci. Nell’immediato, Scamacca resta in pole”. In basso spazio al big match tra Atalanta e Milan: “Ibra e la Dea sfida record”.

Dopo i tentativi fatti in estate dalla Juventus per convincere Aurelio De Laurentiis, in casa bianconera Fabio Paratici ha sempre tenuto le antenne dritte. Ottimo il rapporto tra la Juventus e il Marsiglia, in particolare dei due direttori sportivi. Di conseguenza, Arkadiusz Milik potrebbe vestire veramente la maglia bianconera in futuro. Tra le varie eventualità previste dall’articolato accordo, c’è anche quella che il Marsiglia, senza Champions League, non riesca a portare a termine l’acquisto di Arkadiusz Milik. In quel caso il polacco tornerà a Napoli, ma stavolta accompagnato da una abbordabile clausola rescissoria da 12 milioni di Euro.