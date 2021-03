TUTTOSPORT – La Fiorentina torna a pensare a Gennaro Gattuso

Considerando il possibile addio al calcio di Giorgio Chiellini a fine stagione, Tuttosport si concentra sul futuro della fascia di capitano della Juventus e annuncia il nome che ha in mente la società: “De Ligt capitano!”. Il quotidiano piemontese fa sapere che sarebbe il difensore olandese a ricevere la fascia, a soli 22 anni.

La Fiorentina punta forte su Gennaro Gattuso. ll club viola, dopo l’addio di Cesare Prandelli, ha richiamato in panchina Giuseppe Iachini ed è già partita la caccia al tecnico per la prossima stagione. “Ovviamente l’obiettivo è di condurre, anche stavolta, la Fiorentina in una zona di classifica tranquilla. E poi? Poi saluterà, già sapendo che non ci sarà un’altra riconferma. Già circolano da tempo i nomi di Maurizio Sarri (difficilissimo), Ivan Juric, Roberto De Zerbi, soprattutto Gennaro Gattuso ma prima di decidere il club viola dovrà essere sicuro di essere in salvo. Un compito che spetta certamente a Beppe Iachini ma dovrà essere supportato dal patron, dalla dirigenza e dalla squadra. Lasciarlo solo sarebbe davvero imperdonabile”, si legge.