TUTTOSPORT – Juventus al quinto posto, Andrea Pirlo indifendibile

Tuttosport, nell’edizione di oggi, apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus contro il Milan: “Super Milan! Addio Pirlo. Travolta una Juve inguardabile che scivola al quinto posto col il tecnico ormai indifendibile”. Al centro spazio alla vittoria dell’Atalanta contro il Parma per 5-2: “Ciclone Dea: secondo posto”. Di spalla l’ira del presidente del Benevento, Oreste Vigorito: “Disastro Mazzoleni”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il direttore Xavier Jacobelli commenta lo sfogo del presidente campano. “Se anche un galantuomo qual è Oreste Vigorito va su tutte le furie per il pessimo funzionamento del VAR, vuol dire che il VAR, questo VAR, non funziona, non va. (…) La verità è semplice: il protocollo del VAR paga il peccato originale di essere bizantino, sofistico, alambiccato, per non circoscrivere troppo il potere di chi dirige la partita. (…) Perché Mazzoleni si è arrogato il diritto di intervenire ribaltando la decisone di Doveri? E perché, come ha denunciato Vigorito, «l’arbitro ha detto a Viola che il tocco era leggero»? Un fallo o è fallo o non lo è . E, se è vero che Doveri ha detto a Viola, «non ti ammonisco perché sei stato toccato, ma hai solo accentuato l’entità del tocco», a che razza di gioco stiamo giocando? Vigorito ha ragione. Una ragione santa come la sua ira”.