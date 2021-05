TUTTOSPORT – “Juve, Barça e Real: stangati”

“Juve, Barça e Real: stangati” scrive Tuttosport in apertura sulla questione Superlega. La Juventus, insieme al Barcellona e al Real Madrid, è stata deferita alla commissione disciplinare: il rischio è di due stagioni senza coppe. Inter, Milan e altri 7 club usciti dalla Superlega firmano l’accordo con la UEFA e schivano multe da 100 milioni di Euro con l’impegno assoluto di evitare altre fughe. Il direttore Xavier Jacobelli: “Juve, vale la pena di morire per Florentino Perez?”. Intanto, a Milano: “I giocatori: no ai tagli di Zhang”. Via una mensilità e i premi Scudetto per l’Inter, ma la squadra non ci sta. Intanto c’è spazio anche al calciomercato: il Real Madrid vuole Lautaro Martinez.

Oggi si ritorna in campo per il 35° turno di campionato. “A La Spezia e Firenze testacoda Champions e salvezza”. La Lazio dovrà vedersela contro la Fiorentina alle 20:45, alle 15:00 c’è Spezia-Napoli. In campo anche Udinese-Bologna (ore 15:00) e Inter-Sampdoria (ore 18:00). Ormai mancano poche partite al termine.