TUTTOSPORT – Il Sassuolo meritava di vincere contro il Napoli

Nell’edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la lotta per il primato in classifica tra le milanesi: “Il Milan stecca, l’Inter gode. Solo un ritore al 97′ regalato da Stryger Larsen e trasformato da Kessie evita il ko con l’Udinese. Donnarumma, che errore! Ibra dall’Ariston alla panchina. Conte può volare a +6”. Di spalla spazio al caso Lazio-Torino, che non si è giocata a seguito del blocco imposto dalla ASL del capoluogo piemontese ai granata: “Il Toro ricorre, la sentenza slitta”.

“Una partita pirotecnica, bella e ricca di episodi che il Sassuolo meriterebbe di vincere e rischia di perdere e che il Napoli si lascia sfuggire all’ultimo secondo”, così il quotidiano parla di Sassuolo-Napoli, terminata 3-3 dopo una serie di episodi rocamboleschi. Il calcio più propositivo del Sassuolo ha avuto la meglio sui partenopei, che fanno fatica a innescare gli attaccanti. Presunto litigio tra Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso nel finale.