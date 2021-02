TUTTOSPORT – Il Napoli torna a corteggiare Maurizio Sarri

Tuttosport apre in prima pagina con l’eliminazione del Napoli di Gennaro Gattuso dall’Europa League: “Ringhio fuori con rabbia”. Si fa riferimento anche ai contatti tra il Napoli e Maurizio Sarri: “Napoli-Sarri: contatto”. Spazio poi alle altre due italiane impegnate, Roma e Milan, che sono approdate agli ottavi di finale. In taglio alto il riscatto di Weston McKennie da parte della Juve: “Mc Kennie riscattato”. Al centro ampio spazio al focolaio in casa Torino: “Toro, ore da incubo” e alla situazione societaria dell’Inter: “Inter, ore sul filo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Con molta probabilità il Napoli chiuderà la stagione con Rino Gattuso in panchina, pensando alla rivoluzione la prossima stagione. Una rivoluzione che saprà di restaurazione in quanto Aurelio De Laurentiis potrebbe indirizzarsi verso Maurizio Sarri, autore di tre indimenticabili annate tra 2015 e 2018, prima di trasferirsi al Chelsea e quindi alla Juventus. Il tecnico si era legato al club bianconero fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo”, si legge sul quotidiano.