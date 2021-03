TUTTOSPORT – Il Napoli sarebbe già in Champions League se battesse la Juventus

Tuttosport, nell’edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Mino Raiola: “Juve, lo vuoi Pogba? Paul piace a tutti, anche mio nipote di 5 anni gli troverebbe una squadra”. In alto spazio alle gare della Nazionale maggiore di stasera e a quella vinta ieri dall’Under 21 azzurra: “Under poker! Italia con la Dea. In Lituania Mancini lancia subito Toloi e Pessina”. La fase finale dell’Europeo Under 21 si giocherà a giugno.

Secondo il quotidiano piemontese, con un risultato positivo sul campo della Juventus la qualificazione del Napoli alla Champions League sarebbe praticamente al sicuro. Da Torino sono molto convinti sulle possibilità degli azzurri di piazzarsi al quarto posto. “Tanto ce ne sarà per tutti, soprattutto nella settimana che va dal 3 all’11 aprile e che potrebbe risultare decisiva ai fini della qualificazione in Champions: se gli azzurri usciranno indenni o vincenti mercoledì dall’Allianz Stadium, un posto tra i primi 4 sarebbe pressoché cosa fatta”.