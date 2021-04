TUTTOSPORT – Il Napoli ha individuato in Mario Vuskovic il sostituto di Nikola Maksimovic

Tuttosport apre in prima pagina con il prossimo allenatore in casa bianconera per il prossimo anno. La prima scelta sarebbe il ritorno di Massimiliano Allegri, ma ci sono anche Zinedine Zidane e Gennaro Gattuso in lista. “Casting Juve. Volata Champions: Se i bianconeri non taglieranno il traguardo, il club cambierà tecnico”. Sulla destra spazio alla Roma e alla semifinale d’andata con il Manchester United: “Forza Roma”. Taglio basso dedicato alla rimonta del Manchester City sul Paris Saint-Germain nella semifinale d’andata di Champions League.

Il Napoli, intanto, cerca rinforzi per la prossima stagione ed il primo potrebbe essere il difensore centrale della Croazia Under 21 e dell’Hajduk Spalato Mario Vuskovic, che dovrebbe prendere il posto di Nikola Maksimovic. “Su Vuskovic ci sono anche altri due club italiani, il Torino e il Sassuolo che hanno offerto rispettivamente 4 e 5 milioni di euro. Offerte rispedite al mittente, perché il club croato chiede una cifra di 10 milioni trattabili”.