TUTTOSPORT – Il dubbio di Gennaro Gattuso in vista di Atalanta-Napoli

Tuttosport apre in prima pagina con il big match tra Atalanta e Napoli che vale molto in ottica Champions League: “Gasp-Gattuso: altro round”. “Pirlo, ti serve un Pirlo”, il titolo della prima pagina del quotidiano che si riferisce al tabù dei bianconeri sui gol su punizione. Nel taglio alto l’addio a Mauro Bellugi che aveva perso le gambe a causa del Coronavirus: “Derby per Mauro”. Poi il focus sul Torino di Davide Nicola, vittorioso a Cagliari e la vittoria di Carlo Ancelotti ad Anfield: “Re Carlo di Liverpool, il derby all’Everton”.

Raffaele Auriemma ha scritto sul momento degli azzurri in vista di Atalanta-Napoli. “Se Koulibaly dovesse farcela, non è escluso che Ringhio riproponga lo stesso sistema difensivo, con Rrahmani e Maksimovic ai suoi lati. La ragione è sempre la stessa: il gran numero di partite che il Napoli sta giocando ogni tre giorni e le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico”.