TUTTOSPORT – “I tifosi napoletani e il presidente della Campania possono stare tranquilli: Juve-Napoli si giocherà”

Tuttosport apre in prima pagina con la situazione in casa Juventus. Spazio anche alla cena con dieci invitati in casa di Weston McKennie e alla positività al Coronavirus di Leonardo Bonucci: “Cena proibita, Bonucci Covid. Bufera Juve”. Si parla anche della scelta del Sassuolo di escludere dalla prossima partita i giocatori tornati dalla Nazionale e il mercato internazionale: “Haaland in Spagna, Mbappé agita il Psg”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“I tifosi napoletani e il presidente della Campania, De Luca, possono stare tranquilli: Juve-Napoli si giocherà regolarmente mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. Un altro stop sarebbe stato davvero troppo per la partita infinita”. si legge sul quotidiano. L’ASL di Torino non è intervenuta sulla Juventus perché le due positività di Leonardo Bonucci e Merih Demiral non riguardano un unico focolaio, ma si tratta di casi isolati provenienti da paesi diversi. Nel Napoli non ci sono positivi al momento, ma si teme per Piotr Zielinski. La partita si giocherà regolarmente il 7 aprile.