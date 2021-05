TUTTOSPORT – Gennaro Gattuso è il vero artefice della cavalcata del Napoli

Tuttosport, nell’edizione di oggi, apre in prima pagina con la finale della Coppa Italia tra Juventus e Atalanta che sancisce il ritorno del pubblico allo stadio: “La Coppa dei tifosi. 4.300 spettatori allo stadio. Zapata contro Ronaldo: la sfida dei gol”. In taglio alto spazio alla salvezza del Torino dopo il pareggio con la Lazio: “Toro salvo ma è tutto da rifare”. Di Spalla spazio al futuro in casa Inter: “Zhang, ecco i soldi. Conte, avanti Inter!”.

Piccolo focus sul Napoli. “Il vero artefice della cavalcata del Napoli porta un nome ed un cognome: Gennaro Gattuso e se il Napoli un anno fa era settimo in classifica con 59 punti ed ora è terzo con 76 punti, gran parte del merito va riconosciuto proprio al tecnico che ha imparato a conoscere la squadra ed è cresciuto con essa riuscendo a tenere su il morale nei momenti-no.

Ricominciare con un altro allenatore, seppur bravo che sia (perché i nomi che circolano per l’ipotetica successione sono tutti di un certo spessore) significherebbe dare agli avversari un vantaggio acquisito con la continuità tecnica di questa stagione. Tutte variabili che il presidente del Napoli starà valutando in questi giorni”.