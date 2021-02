TUTTOSPORT – Gennaro Gattuso assicura: “Siamo ancora vivi”

“Dea scippata!” è il titolo che apre l’edizione odierna di Tuttosport. Atalanta eroica in Champions League, ma penalizzata da un arbitro “disastroso”: dopo soli diciotto minuti Remo Freuler viene espulso per un intervento dubbio. Solo nel finale il Real Madrid piega i nerazzurri con Ferland Mendy. Grande prova dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, che mastica amaro: “Quel rosso, una follia”. “Toro, stop sacrosanto”, si legge invece in taglio alto. “Con otto positivi, giusto fermare i granata”. Per il match con la Lazio si deciderà lunedì.

Di spalla c’è spazio anche per un tema caldo in casa bianconera: “Dybala, quando torni?”. Il blitz a Barcellona della “Joya” non ha sciolto i dubbi di Andrea Pirlo. L’argentino è fuori dal 10 gennaio e sconfortato per il ginocchio che non guarisce. “Pioli: Sanremo farà bene a Ibra”, si legge infine in taglio basso. Il tecnico rossonero smorza le polemiche, Milan in campo questa sera con la Stella Rossa per rialzare la testa. Napoli, Gennaro Gattuso assicura: “Siamo ancora vivi”.