TUTTOSPORT – Gattuso manderà via Llorente, non rientra nel suo progetto tecnico

Come si legge all’interno del consueto editoriale di Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, sembrerebbe che Gattuso sia intenzionato a mandare via Llorente nella prossima finestra di mercato. Un accorgimento tattico probabilmente, visto che ora non necessita di tutte quelle punte come invece era per Carlo Ancelotti. Come si legge ”C’era anche Jorge Mendes ieri a Napoli insieme a Rino Gattuso, per mettere a punto con De Laurentiis gli ultimi dettagli del contratto la cui durata sarà condizionata dai risultati che l’allenatore riuscirà ad ottenere nei prossimi sei mesi. La prima regola di Gattuso sarà: continuità. Un sostantivo che dovrà essere esercitato in primis nel corso degli allenamenti, per disputare al massimo le 23 partite che mancano alla fine del campionato. Ecco perchè Ringhio vuole prima guardare negli occhi i calciatori, verificare il loro rendimento sul campo e poi decidere se chiedere alla società qualche rinforzo a gennaio. Ma soprattutto, chiederà di non cedere nessuno: con la rincorsa al quarto posto, gli ottavi di Champions da disputare e una coppa Italia alla portata del Napoli, ci sarà bisogno di recuperare tutti. Anche e soprattutto quelli in odore di addio, come Callejon e Mertens, due elementi a scadenza di contratto, ma con quella esperienza che fa difetto alla squadra quando loro mancano.

Chi c’è su Llorente?

Nella lista c’è sicuramente Llorente, si legge sulle pagine di Tuttosport – Llorente potrebbe prendere altre vie, magari in Italia. C’è la Roma pronta ad accoglierlo, ma De Laurentiis non lo darebbe mai ad una concorrente per il posto Champions, e allora non è da scartare la soluzione Inter. Lo ha chiesto Antonio Conte, che lo ha avuto alla Juventus (45 presenze e 18 gol) e lo aveva richiesto anche all’epoca del Chelsea. Nel Napoli c’è da verificare la condizione di forma di Ghoulam e solo se l’algerino non dovesse fornire garanzie, allora Gattuso potrebbe sollecitare il ds Giuntoli a prendergli in prestito dal Milan per 6 mesi lo svizzero Ricardo Rodriguez.