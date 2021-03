TUTTOSPORT – Dries Mertens alza la media di punti del Napoli

Tuttosport apre oggi in prima pagina col verdetto in sospeso di Lazio-Torino, gara non disputata ieri dopo l’impedimento granata causa Coronavirus: “Il Toro ha ragione!”. Di spalla spazio alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, il bomber rossonero tende la mano al ‘nemico’ nerazzurro: “Lukaku è il benvenuto”.

In casa Napoli, intanto, si pensa al Sassuolo. “È stato recuperato anche Ospina, ma tra i pali ci sarà ancora Meret, che avrà davanti la coppia Maksimovic-Rrahmani per fronteggiare l’attacco emiliano che ha segnato in tutte le ultime 13 gare di campionato. Nel centrocampo che dovrebbe essere a tre, saranno Fabian Ruiz (in crescita) e Zielinski a completare il reparto, con Politano ed Insigne che continueranno ad essere gli scudieri del bomber Mertens. Il belga, quando è in campo, fa viaggiare il Napoli ad una media di punti di 2.1 a partita (con una percentuale di vittorie del 71%). Media che si abbassa a 1.4 (44% di vittorie) nelle gare giocate senza il belga. Lunga vita a Dries”.