TUTTOSPORT – Cristiano Ronaldo contro Pelè

Tuttosport dedica la sua apertura odierna alla Juventus e a Cristiano Ronaldo: “Pelè sono qui: 765 gol 767”. Oggi i bianconeri di scena in casa dell’Hellas Verona. Andrea Pirlo in piena emergenza: tanti assenti, convocati 8 giovani dell’Under 23 bianconera. Intanto Cristiano Ronaldo lancia l’assalto a Pelé: due gol e lo raggiunge. “Lazio-Toro, lite da tribunali”: nel taglio alto c’è spazio per la gara di martedì tra Lazio e Torino. Fra i granata i contagi salgono a 9 ma la Lega non può rinviare un’altra partita: è scontro legale per la gara di martedì a Roma.

“Suning rassicura, Zanetti torna capitano”: Steven Zhang conferma l’impegno ma anche la ricerca di un nuovo partner. Complice il Coronavirus, l’argentino diventa la guida del club. “Pioli, l’ora decisiva: è dura anche per l’Europa”: gioco, forma e risultati, ora è vera crisi! Sorteggio impietoso: agli ottavi di Europa League c’è il Manchester United. La Roma invece contro lo Shakhtar Donetsk. Il Napoli, eliminato, si rituffa sul campionato per ripartire nella corsa al quarto posto, unico vero obiettivo rimasto.