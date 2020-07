TUTTOSPORT – Cessione Torino, la prova contro Urbano Cairo: “Non puoi più nasconderti!”

“Dybala, sì!”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport, che si sbilancia e fa sapere che la “Joya” recupererà per la partita della Juventus contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. In casa Juve ci sono anche altre novità: Andrea Pirlo è stato nominato infatti nuovo tecnico dell’Under 23. Il suo nome era stato inserito nella lista dei papabili sostituti di Maurizio Sarri, la cui panchina rimane infatti in bilico. In caso di eliminazione contro il Lione, fermo da mesi a causa della chiusura anticipata della Ligue 1, molto probabilmente arriverà l’esonero per l’ex Napoli. Ne è convinto anche Tony Damascelli, con un intervento dal titolo “Ma in Europa serve altro”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



In taglio alto il quotidiano pubblica un documento esclusivo col quale si scaglia contro il presidente del Torino: “Cairo, non puoi più nasconderti!”. Si parla della cessione del club granata. Il Torino ha raggiunto a malapena la salvezza quest’anno e per la prossima stagione sono previsti stravolgimenti importanti.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.