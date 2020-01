TUTTOSPORT – Calciomercato Napoli, quel like di Stanislav Lobotka alla conferenza di Gennaro Gattuso…

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla doppia mossa del giocatore prossimo a vestire azzurro. “Il centrocampista slovacco è finito in tribuna in occasione del match interno contro l’Osasuna, nonostante avesse ricevuto la convocazione dal tecnico Oscar Garcia. E Stano, sulla poltrona dello stadio Balaidos, ha avuto anche il tempo di cliccare un like sulle parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Gattuso. Un doppio segnale, ulteriore, per confermare che l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, per una somma di 20 milioni, più qualche bonus oppure una percentuale sulla eventuale rivendita successiva”, si legge sul giornale.

Secondo quanto scrive il quotidiano Napoli e il Celta Vigo stanno per incontrarsi a metà strada e le prossime saranno ore calde, con l’auspicio da parte di Gennaro Gattuso di avere quanto prima a disposizione il rinforzo. Alla fine gli spagnoli dovrebbero cedere ed evitare di tirare troppo la corda sul prezzo.