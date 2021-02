TUTTOSPORT – Aurelio De Laurentiis pensa a Rafa Benitez come manager

L’apertura di Tuttosport di oggi è dedicata alle parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: “Pirlo: ‘Grazie Inter!'”. In taglio alto i colpi principali dell’ultimo giorno di mercato e sulla destra spazio al nuovo acquisto del Torino, Rolando Mandragora e all’indagine della FIGC in merito all’episodio tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: “Lukaku e Ibra, rischio grosso”. Breve parentesi parentesi anche sull’Inter: “Suning, ecco Fortress e Mubadala”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



L’idea del Napoli di Aurelio De Laurentiisè chiara: una squadra giovane con talenti da valorizzare. Secondo il quotidiano, il patron azzurro vorrebbe affidare le operazioni di mercato a Rafa Benitez, nei panni di manager con funzione di direttore tecnico, ma non come allenatore. In panchina si pensa invece a un profilo giovane, magari uno come Vincenzo Italiano che sta facendo molto bene alla guida dello Spezia. Il futuro di Gennaro Gattuso è sempre più in bilico.