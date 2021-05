TUTTOSPORT – Anche Gennaro Gattuso tra i papabili sostituti di Andrea Pirlo alla Juventus

Tuttosport apre in prima pagina con il prossimo allenatore della Juventus e le voci sempre più insistenti su Zinedine Zidane: “Zizou-Juve: attrazione fatale”. Secondo il quotidiano torinese l’allenatore del Real Madrid potrebbe tornare bianconero dopo l’esperienza da calciatore, a distanza di quasi 20 anni. Chi ci sarà al posto di Pirlo? Le ipotesi sono comunque molteplici. Oltre che al francese si pensa a Massimiliano Allegri e a Gennaro Gattuso, che lascerà Napoli a fine campionato.

In taglio alto spazio al Torino: “Belotti e Sirigu gesti da Toro”. I granata sono ancora in lotta per la salvezza e devono recuperare la partita contro la Lazio. In colonna il tema predominante è la Roma, che se volesse presentare José Mourinho all’Olimpico potrebbe farlo con i tifosi secondo Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute. L’entusiasmo della piazza giallorossa è notevole. Nonostante le delusioni degli ultimi tempi, ora si può davvero sognare in grande.