TUTTOSPORT – “3 per la Juve”: Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane insidiano Andrea Pirlo

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e due papabili nomi per il prossimo anno: “3 per la Juve”. “Il futuro della panchina bianconera è sempre più un intrigo. Anche il Real su Allegri: una mossa che può liberare Zidane. Pirlo, il quarto posto non basta”, si legge. La Juventus ha visto ufficialmente interrompersi il suo ciclo di vittorie che perdurava dal 2012 e ora è al centro di una vera e propria rifondazione. L’avversario principale della corsa alla Champions League sembra essere proprio il Napoli. Tra pochi giorni i bianconeri affronteranno il Milan in una sorta di scontro diretto per l’Europa che più conta.

Vincendo le 4 partite che rimangono da qui alla fine, gli azzurri sarebbero sicuri di arrivare almeno quarti, considerando che le dirette concorrenti si toglieranno punti a vicenda. Il quotidiano piemontese dedica ovviamente spazio anche alla vittoria del Torino contro il Parma, ormai aritmeticamente retrocesso. In alto l’approfondimento sull’Inter dopo la vittoria dello scudetto: “Inter, boom scudetto”.