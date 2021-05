Tutti contro Aurelio De Laurentiis alla Bobo Tv: Luciano Spalletti non dovrà subire ingerenze

L’ex difensore Daniele Adani, oggi telecronista di Sky, è intervenuto su Twitch alla “Bobo Tv” commentando anche l’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli. “È un grande allenatore e il Napoli è una squadra adatta a lui. Per me è un matrimonio che potrebbe andare bene sul campo. Fuori è un altro discorso e credo che sia impossibile che De Laurentiis non parli perché non è stato zitto neanche con Sarri che fece 91 punti”.

Anche Christian Vieri ha detto la sua sull’approdo del mister di Certaldo al Napoli, elogiando il tecnico toscano e mettendo in guardia i tifosi: il rischio di incompatibilità c’è tutto e non bisognerà commettere gli stessi errori di comunicazione del passato. “Se De Laurentiis sta zitto tutto l’anno, non va allo stadio e non fa neanche gli auguri di Natale ai giocatori, Spalletti può vincere lo Scudetto al primo anno. Ovviamente se rimangono tutti i giocatori”. Quanto durerà il tecnico in azzurro?