Toni Damascelli sottolinea: “Il Napoli conta cinque centravanti a differenza della Juventus”

Un mercato bizzarro, con dinamiche che stanno bloccando anche i club più ricchi. Ne parla Toni Damascelli nel suo editoriale per ‘Il Giornale’, usando come termine di paragone il Napoli per raccontare le difficoltà della Juve. “Molti, dunque, gli interrogativi, sulla Juventus il cui azionista di riferimento chiede il decimo titolo, quasi ci sia una infantile assuefazione alla vittoria, sull’Inter che è un album di figurine voluto dal suo allenatore capriccioso come un pupo sul seggiolone, sul Milan che punta sui vent’anni di Tonali e i quasi quaranta di Ibrahimovic, sul Napoli del tamponato presidente che conta cinque centravanti a differenza della Juventus, sulla Dea di Bergamo che potrebbe confermare una stagione bellissima macchiata dalla depressione del suo artista”.

La Juventus aveva pensato ad Arkadiusz Milik e a Edin Dzeko come nuovo centravanti. In seguito la preferenza è caduta sul bosniaco, mentre il polacco sarebbe dovuto finire alla Roma. Rifiutando la destinazione capitolina, l’attaccante del Napoli ha preso tempo sperando di poter approdare a Torino, avendo già preso un accordo con i bianconeri. Insomma, un vero rebus.

