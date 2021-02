Superlega, Gabriele Gravina è contrario: sfuma il sogno di Aurelio De Laurentiis

in

“No alla Superlega. Mancini ci porterà al Mondiale”. Queste le parole di Gabriele Gravina a La Gazzetta dello Sport che riporta le dichiarazioni del presidente della FIGC nel quotidiano in edicola stamani. “Assolutamente contrario alla Superlega. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. Super Champions? Sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della Superlega. Serie A a 18? Riforma sia qualitativa, non quantitativa”.

La Superlega era un sogno di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Evidentemente, però, non si avvererà. Il Napoli dovrà sudarsi le sue esperienze europee. Gabriele Gravina, comunque, ha toccato anche il tema della nazionale. “Mancini? Abbiamo un rapporto bellissimo, ci confrontiamo spesso e lo faremo anche in tempi brevi. Se avesse una proposta da un club non potremmo mai essere concorrenziali e ci confronteremmo, ma ha un contratto fino al 31 dicembre 2022 e ci porterà al Mondiale. Lavoriamo affinché rimanga anche dopo, mi sorprenderebbe se interrompesse”.