Stefano Mauri sottolinea: “Napoli penalizzato tanto dagli infortuni, non dalla costruzione da dietro”

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha commentato ai microfoni di Soccermagazine alcuni temi d’attualità del campionato italiano, soffermandosi anche sul momento del Napoli. “Io credo che il Napoli sia penalizzato tanto dagli infortuni, dal COVID e da tante altre situazioni che si stanno creando all’interno della società. Il Napoli ha avuto fuori Koulibaly e Manolas o comunque uno dei due, non ha avuto praticamente mai Osimhen per cui ha speso anche tanti soldi, tra l’infortunio alla spalla, il COVID e l’ultimo infortunio che ha avuto questa settimana”.

“L’alternativa era Mertens, ma anche lui ha saltato 2-3 mesi di campionato. Anche Fabian Ruiz ha avuto il COVID per tanto tempo. Il Napoli ha avuto tantissimi giocatori fuori. Secondo me il momento negativo è più dovuto agli infortuni e alle assenze che ha avuto Gattuso piuttosto che alla costruzione da dietro”, ha aggiunto l’ex calciatore. Non si può dire che al Napoli non manchi qualche attenuante, dunque.