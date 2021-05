Spezia-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Elseid Hysaj a sinistra

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Spezia-Napoli in programma l’8 maggio allo stadio Alberto Picco. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Kostas Manolas e Amir Rrahmani al centro, mentre a sinistra ci potrebbe essere Elseid Hysaj e a destra il solito Giovanni Di Lorenzo. Fabian Ruiz e Diego Demme comporranno il duo di centrocampo. Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne dovrebbero agire da trequartisti alle spalle di Victor Osimhen. Per il Napoli la vittoria è evidentemente obbligatoria dopo il pareggio con il Cagliari. La qualificazione in Champions League è ancora alla portata e bisogna approfittarne. Vincendo tutte le partite rimanenti non ci si dovrebbe curare dei risultati delle altre squadre. Tra gli avversari ci dovrebbe essere il napoletano Daniele Verde.

Probabili formazioni Sportmediaset

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.