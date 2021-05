Spezia-Napoli 0-3 all’intervallo: la sblocca Piotr Zielinski, poi Victor Osimhen si scatena

Il Napoli affronta lo Spezia all’Alberto Picco a caccia della prima delle 4 vittorie che gli garantirebbero aritmeticamente l’accesso in Champions League. Ancora fiducia a Victor Osimhen, il primo degli azzurri che va vicino al gol all’11’, provando la conclusione a giro. Dopo soli 4 minuti ci pensa Piotr Zielinski a sbloccare il risultato dopo la bella sovrapposizione di Giovanni Di Lorenzo, che serve il polacco dopo aver dialogato con Matteo Politano. Non ci vuole molto prima che Victor Osimhen entri nel tabellino dei marcatori. Lo Spezia prova di fatto il primo tiro dalla distanza al 22′, ma viene ribattuto e Piotr Zielinski ne approfitta per lanciare subito in contropiede il nigeriano, che batte Ivan Provedel sul suo palo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli continua a pungere e cerca il 3-0 con Matteo Politano, poi, al 43′, arriva un altro sigillo di Victor Osimhen: Lorenzo Insigne scodella il pallone in area, il centravanti si sfila e si ritrova totalmente da solo di fronte alla porta. La doppietta è inevitabile. All’intervallo il Napoli è quindi in vantaggio per 3-0.