Simone Inzaghi lascia la Lazio, Claudio Lotito sbotta: “Sono deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina”

Simone Inzaghi è prossimo a sostituire Antonio Conte all’Inter. Il tecnico sembrava ad un passo dal rinnovo con la Lazio, ma nelle ultime ore ha cambiato idea e il presidente biancoceleste Claudio Lotito ne ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com. “Sono deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Il contratto era pronto, io lo avevo firmato. Lui doveva raggiungere il segretario Calveri per sottoscriverlo e invece non si è mai presentato. Mi ha detto che ci ha dormito su e ha maturato questa convinzione. Ieri siamo stati sette ore insieme, abbiamo trovato l’accordo. Ci siamo anche dati la mano”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la carica giusta ai calciatori. Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me l’avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l’accordo da firmare”. Simone Inzaghi era stato accostato anche al Napoli per un ipotetico scambio di panchine con Gennaro Gattuso in queste settimane.