Serie A, parla Gabriele Gravina: “Il tempo è maturo non solo per i playoff”

Nel corso del programma “Domenica Sport” Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Rai della possibile riforma dei campionati per il prossimo futuro. “Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale. Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia. Dobbiamo inoltre recuperare il senso di sostenibilità del sistema e recuperare il senso di relazione all’interno”.

“Lo faremo con un appuntamento importante, che non lo facciamo da tanti anni: entro maggio la mia idea è quella di convocare una assemblea straordinaria per inserire all’interno dello statuto quei principi fondamentali che danno il segno di un rinnovamento del calcio italiano”. Chissà che ne penserà Aurelio De Laurentiis, sempre in prima linea quando c’è da trattare e discutere eventuali modifiche nei regolamenti…