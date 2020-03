Serie A, le squadre in fondo alla classifica non accettano la retrocessione

Gli interrogativi sul futuro del calcio italiano ed internazionale iniziano ad essere molteplici. Cosa succederà al campionato di Serie A dopo il 3 aprile? Saranno rinviate 2 giornate, ma considerando anche quella da recuperare saranno 3 in totale. In caso di mancato rinvio dell’Europeo, non ci sarebbe modo di recuperare tutte le gare. Dunque, verrebbe assegnato lo scudetto alla Juventus. Di conseguenza i posti in Champions ed Europa League andrebbero alle squadre che occupano le relative posizioni di classifica, riferendocisi all’ultima giornata in cui tutti i club avevano lo stesso numero di partite. Lecce, Spal e Brescia scenderebbero invece in Serie B. Una soluzione del genere, comunque, non piacerebbe di certo alle squadre penalizzate dal campionato interrotto e che hanno già fatto sapere che sarebbero pronte a far causa. Un gran caos da affrontare, eventualmente, solo nei prossimi giorni. La ripresa del campionato rimane incerta. Anche a inizio aprile, potrebbero arrivare prolungamenti degli impedimenti.