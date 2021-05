“Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli!”: il Corriere dello Sport dà per certa la scelta di Aurelio De Laurentiis

“Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli!”. Apertura bomba dell’edizione online del Corriere dello Sport. Il Napoli metterà sotto contratto l’allenatore del Porto, che ha eliminato la Juventus dagli ottavi dell’attuale edizione della Champions League e ha chiuso al secondo posto nel campionato portoghese.

Il quotidiano romano, nella sua versione web, fa sapere che il tecnico portoghese, con un lungo passato in Italia da calciatore con Lazio, Parma e Inter, sarà annunciato e presentato nei prossimi giorni. Già mercoledì dovrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis, che avrebbe dunque scelto: l’allenatore con cui rifondare il suo Napoli sarà molto probabilmente Sergio Coinceçao. La mancata qualificazione in Champions ha visto sfumare introiti per 50 milioni. Di conseguenza, puntare a profili importanti come quelli di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti diventa proibitivo. Appare evidente che questa scelta sia figlia dell’insuccesso di ieri. Adesso, sotto con il mercato: il rischio è che il presidente accetti qualche cessione illustre.