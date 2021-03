Sassuolo-Napoli 3-3: Kostas Manolas butta alle ortiche la rimonta al 94′

Il Napoli si ritrova al Mapei Stadium nel turno infrasettimanale per affrontare il Sassuolo dell’ex Roberto De Zerbi, ma contro i neroverdi c’è sempre da sudare. Gli azzurri non cominciano benissimo e rischiano in contropiede. Al 22′ viene annullato un gol per giusto fuorigioco a Lorenzo Insigne. Al 34′, invece, sugli sviluppi di una punizione laterale calciata da Domenico Berardi, Nikola Maksimovic beffa Alex Meret e segna un’aurorete che porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione dei partenopei non tarda ad arrivare: combinazione sulla destra tra Giovanni Di Lorenzo e Diego Demme, la palla arriva a Piotr Zielinski che di sinistro supera Andrea Consigli. Il Sassuolo, però, si riporta su alla fine del primo tempo, grazie al rigore trasformato da Domenico Berardi per fallo ai danni di Ciccio Caputo.

Nella ripresa il Napoli sfiora il miracolo. Al 72′ Lorenzo Insigne becca Giovanni Di Lorenzo di fronte alla porta sguarnita ed è 2-2. All’89’, invece, è il capitano stesso a siglare l’inaspettato sorpasso dal dischetto. Sembra tutto pronto per festeggiare la rimonta, ma al 94′ Kostas Manolas combina la frittata e atterra Lukas Haraslin in area. Un altro rigore, stavolta per i padroni di casa. Ciccio Caputo trasforma per il definitivo 3-3.