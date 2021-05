“Sarebbero volate parole grosse”: il retroscena di Napoli-Verona raccontato dal giornalista Paolo Trapani

Il giornalista Paolo Trapani ha raccontato sui social un presunto retroscena su Napoli-Verona. “Prima dell’ultima partita di campionato il gruppo ha coltivato la speranza che la società si facesse carico del futuro di Gattuso, prendendo una posizione e considerando la possibilità di una sua permanenza (tutto questo sebbene il mister avesse altre trattative avviate, vedi Fiorentina). Lo spogliatoio a questo punto avrebbe chiesto al Capitano Insigne di parlare con i vertici della società. L’occasione si è presentata allo stadio, dove De Laurentiis si era recato per seguire Napoli-Verona. Ma l’incontro ‘sindacale’ si è rivelato un nulla di fatto. Ogni speranza, sulla possibilità di una permanenza di Gattuso, è svanita sul nascere. Dopo il confronto flop tra Insigne ed Adl, la situazione nello spogliatoio sarebbe deflagrata. Il fallimento della trattativa ha destabilizzato e fatto esplodere il caos”.

“In pochissimi minuti è stato un ‘tutto contro tutti’. Sarebbero volate parole grosse e si sarebbe sfiorato anche lo scontro fisico tra alcuni protagonisti. Gattuso, deluso, ha reagito al caos chiudendosi in sé (e nel mutismo che ha caratterizzato i suoi 90 minuti in panchina durante il match). Il resto è noto: la partita si è disputata in un clima surreale, con i giocatori azzurri che di fatto non hanno giocato, non hanno lottato, quasi non hanno esultato al goal. Ed il Verona ha strappato il pareggio (senza neanche agguerirsi particolarmente). (È tutto molto desolante, ma le cose sono andate più o meno così. Quanta amarezza…)”.