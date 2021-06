Sandro Mazzola incorona Lorenzo Insigne: “Lo porterei subito all’Inter perché mi piace il calcio”

Sandro Mazzola, storico attaccante dell’Inter e della Nazionale, nonché campione d’Europa nel 1968, è intervenuto in queste ore a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Insigne può prendersi la scena, quando c’è lui in campo aspetto sempre che riceva la palla perché può inventare qualcosa di importante. Potrà essere il grande protagonista degli Europei. Insigne all’Inter con Inzaghi? Chi sa giocare al calcio come Lorenzo, lo inserisci in qualsiasi schema. Poco importa che sia 3-5-2. Lo porterei subito all’Inter perché mi piace il calcio. Ci metterei la firma adesso stesso per vederlo in nerazzurro”.

“A me piacciono i giocatori che inventano calcio. E bisogna tornare a farlo. Avevo un compagno all’Inter, che si chiamava Mario Corso. Mariolino guardava a destra e la dava a sinistra. Inventava lui, io dovevo capire. Che calcio meraviglioso”, ha aggiunto. Ormai non ci sono più dubbi. Lorenzo Insigne sarà uno dei protagonisti più attesi dell’Europeo.