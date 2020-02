Sampdoria-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Elseid Hysal come difensore centrale

La redazione di Sportmediaset ha provato ad anticipare le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, match del lunedì sera che chiuderà questa giornata di campionato. In porta dovrebbe esserci Alex Meret. In difesa Elseid Hysaj agirebbe da centrale con Giovanni Di Lorenzo sulla fascia. Piotr Zielinski sicuro di una maglia da titolare. Per il resto non ci sarebbero particolari sorprese. Gli azzurri si troveranno di fronte almeno due ex come Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Non è escluso anche l’impiego di Lorenzo Tonelli, tornato per la seconda volta in Liguria dopo essere stato escluso dai piani tecnici del Napoli. I doriani dovrebbero scendere in campo con un 4-4-2 senza stravolgere troppo la propria formazione. C’è un dubbio su Nicola Murru, tallonato da Tommaso Augello.

Probabili formazioni Sportmediaset

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.