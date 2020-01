Sampdoria-Napoli, ecco le informazioni sull’acquisto dei biglietti in vendita da domani

Da martedì 28 gennaio i tifosi azzurri saranno abilitati all’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Napoli, gara valida per 22esima giornata di Serie A in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20.45. Il costo del singolo tagliando per il settore ospiti è di 20,00 Euro. La vendita terminerà alle ore 19.00 di domenica 2 febbraio. La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della S.S.C. Napoli.

La procedura per richiedere l’autorizzazione per poter introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è consultabile sul sito della Sampdoria padrona di casa. Tale autorizzazione dovrà comunque essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7 giorni lavorativi antecedenti l’evento. Gli striscioni autorizzati saranno dunque introdotti attraverso gli ingressi riservati alla Tifoseria Ospite (Ingresso 6 – dal varco 61 al varco 66). I cancelli saranno aperti due ore prima della gara, salvo differenti comunicazioni. L’accesso del Settore Ospiti avverrà dall’Ingresso 6, dai varchi 61-62-63-64-65-66. Gli spettatori potranno essere sottoposti a controlli sulla persona, come si apprende sul sito del Napoli.