Sampdoria-Napoli 0-1 all’intervallo: la sblocca Fabian Ruiz

Il Napoli riparte da Genova dopo la sconfitta con la Juventus. Di fronte c’è la Sampdoria degli ex Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Gli ospiti iniziano la gara con un piglio aggressivo, ma al 5′ sono gli azzurri ad avere una ghiotta occasione con Piotr Zielinski, che imbeccato dalla destra da Matteo Politano spara alto. Kostas Manolas è un po’ impreciso in difesa e si busca un’ammonizione evitabile per un tackle in ritardo su Manolo Gabbiadini.

Al 25° è ancora il Napoli a farsi avanti, stavolta con Lorenzo Insigne, che però trova solo l’angolo. 10 minuti più tardi ecco allora il meritato vantaggio: al termine di un bel dialogo tra Victor Osimhen e Piotr Zielinski, la sfera giunge a Fabian Ruiz che dal limite sigla il suo secondo gol in campionato. All’intervallo il risultato è di 0-1 per il Napoli.