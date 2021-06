Salvatore Bagni sbotta: “Non è possibile convocare Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a “Tele A” commentando la decisione di Roberto Mancini di convocare Federico Bernardeschi per gli Europei, lasciando a casa Matteo Politano. L’esterno del Napoli aveva ben figurato nell’amichevole contro San Marino, segnando una doppietta al pari di Matteo Pessina. Anche il centrocampista orobico, però, è stato tagliato dalla lista definitiva dei 26. “Non è possibile convocare Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano. Il calciatore della Juventus non ha praticamente giocato in questa stagione, ha fatto bene sì e no un paio di partite, poi ha ampiamente deluso”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Discorso diametralmente opposto per Matteo Politano, autore di una stagione strepitosa a Napoli. L’esterno azzurro ha ricoperto un po’ tutti i ruoli dimostrando di essere in grandissima forma. Assurdo davvero…”, ha aggiunto Salvatore Bagni. Nel Napoli Matteo Politano è stato spesso determinante pur subentrando molte volte dalla panchina. Tuttavia, non è stato sufficiente per convincere il ct.