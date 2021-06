Ruslan Malinovskyi elogia Piotr Zielinski: “Mobile, tecnico, intelligente: è un calciatore molto forte”

in

Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta ha parlato al canale Youtube Вацко Live dal ritiro dell’Ucraina prossima a partecipare all’Europeo, pronunciandosi soprattutto sui migliori giocatori della Serie A. “Non dico Cristiano Ronaldo, la Serie A ha diversi calciatori più forti. Posso dire che il migliore con cui ho giocato è Muriel, un giocatore incredibile. Se le cose fossero andare diversamente avrebbe giocato nel Barcellona, non so perché non sia così, forse si tratta di carattere. Da noi è l’anima dello spogliatoio, sempre scherzoso e sorridente”.

“Prima che andassi all’Atalanta sulle mie tracce c’era anche la Sampdoria, ma all’epoca aveva dei problemi e i contatti s’interruppero. L’Atalanta era più determinata a chiudere l’operazione e sono andato lì. Tra i tanti avversari che ho sfidato, uno che mi piace molto è Zielinski del Napoli. Mobile, tecnico, intelligente: è un calciatore molto forte e giocare contro di lui è estremamente difficile”, ha aggiunto il trequartista orobico.