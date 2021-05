Rocco Commisso entusiasta per Gennaro Gattuso: “Sarò qui a difenderlo a spada tratta”

Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina anche dell’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina viola. “Non sono il solo ad essere felice per il nuovo allenatore, ho letto di tanti tifosi felici, più del 90%. L’entusiasmo è tornato, ma anche due anni fa ce n’era molto e poi qualcosa non è andato bene. Voglio ringraziare e dire a tutti: spero che questo consenso rimarrà a lungo, aiutate la squadra e Gattuso, la dirigenza e che non si torni ad essere entusiasti un giorno e critici quello dopo. Ringrazio chi ha lavorato per tutto questo, io ho sempre detto che era simile a me quando giocava e poi c’era quando l’Italia ha vinto il Mondiale nel 2006 ed io ero a Firenze. Ho rispetto per la sua persona, la sua famiglia, la sua grinta: è uno che non dice le cose dietro, ma davanti come ha sempre fatto Rocco. Sarò qui a difenderlo a spada tratta quando le cose non dovessero andare bene”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) Ricordo che qualche settimana, al Viola Park, mi è stato chiesto quando sarebbe stato fatto con Gattuso: alla fine siamo stati la prima squadra del campionato italiano, tranne la Roma, ad annunciare il nuovo allenatore. Ora lasciamolo lavorare, le decisioni saranno prese da società ed allenatore. Voglio ringraziare ancora Iachini, la battuta sul fatto che volessi rinnovarlo non è verità come è stata trasformata dai giornali fiorentini. Ero già intenzionato a cambiare rotta ma sarò sempre grato a Iachini per quello che ha fatto per la Fiorentina. (…) Per favore, aiutate Gattuso a fare un percorso che farà felici tutti a Firenze”.