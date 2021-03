Roberto De Zerbi in conferenza stampa dopo Sassuolo-Napoli: “C’è del merito dell’avversario e noi avremmo potuto fare di più”

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli, conclusasi sul risultato di 3-3 maturato proprio negli ultimi minuti. “Abbiamo trovato il pari a tempo scaduto su rigore, contro il Napoli è sempre una cosa da non buttare ma se guardiamo la partita, io cerco sempre di essere onesto nel bene o nel male, oggi abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli ha giocatori forti e ci può stare il pari ma per come abbiamo giocato, per cosa abbiamo prodotto e che non hanno prodotto gli altri perché non abbiamo subito tantissimo, avremmo dovuto vincere”.

“L’unico rammarico, l’unico pensiero che non mi fa dormire la notte è quello che ci manca qualcosa per esplodere perché per come giochiamo, per la qualità dei giocatori, per quello che dice il campo dovremmo avere tanti punti in più, poi se non li abbiamo è colpa nostra, colpa mia, perché non riesco a far raggiungere quello che potrebbe far raggiungere questa squadra. C’è del merito dell’avversario e noi avremmo potuto fare di più. Errori di concentrazione, di foga perché in area a volte si può temporeggiare. Avremmo dovuto chiudere Insigne subito sul secondo gol ma questa è una squadra votata all’attacco, più ci abbassiamo, non tutti riconoscono quelle situazioni. Le lavoriamo chiaramente ma quando la palla ce l’hanno gli altri tu puoi lavorare quanto vuoi ma dipende da come leggi, devi adeguarti, leggere e intervenire”.