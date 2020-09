Riapertura degli stadi ai tifosi: chi potrà entrare al San Paolo per Napoli-Genoa?

Il Napoli è in attesa di conoscere dalla Regione Campania le modalità di carattere burocratico per riaprire il San Paolo almeno a mille tifosi. I supporters partenopei non vedono l’ora di tornare a popolare il loro tempio del calcio. Dopo il 7 ottobre, inoltre, il numero delle presenze potrebbe essere tranquillamente allargato. Sul suo profilo Twitter, il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha cercato di fare chiarezza sulla situazione.

“C’è da capire innanzitutto se l’apertura è comprensiva degli attuali 500 già impegnati allo stadio a vario titolo per lavoro. O se in aggiunta degli stessi. L’orientamento del club, al momento, così come stanno facendo tante altre società, è comunque quello di tenere fede agli impegni contrattuali con gli sponsor concedendo loro gli ingressi omaggio così come previsto dagli accordi sottoscritti”, ha scritto il giornalista. Bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di capire effettivamente chi potrà accedere all’impianto in occasione di Napoli-Genoa di domenica prossima.