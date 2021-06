Renzo Ulivieri è sicuro di Luciano Spalletti: “A Napoli ci vuole un condottiero come lui”

Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Assocalciatori Renzo Ulivieri ha parlato dei 4 tecnici toscani attualmente in Serie A. “Siamo nella norma. Anzi, manca Mazzarri, ma ritornerà anche lui. Tutti hanno una caratteristica della toscanità, un aspetto non carino, però efficace, quella che io chiamo la ‘merdite’. La giusta mosca al naso. Per gli allenatori toscani la ‘merdite’ è quella cosa che fa drizzare le antenne, che se sta per succedere un fattaccio se ne accorgono un quarto d’ora prima, che li mantiene attenti all’allenamento come alla colazione. È la furberia di chi non si lascia prendere in giro. Siamo un po’ figli di…, ma con delicatezza. E non è l’unica tipicità”.

“Luciano Spalletti abita a Montaione, io a San Miniato, da casa mia vedo quasi casa sua. Scherzo… È un allenatore anziano, ma giovanissimo: si aggiorna, guarda lontano, non gli ho mai sentito dire: ‘Ai miei tempi…’. A Napoli ci vuole un condottiero come lui e attenzione, non voglio affermare che Gattuso non lo sia stato, anzi, Rino ha navigato bene su un mare in tempesta. Vedo che le squadre portano sei giocatori in area avversaria. Quando allenavo io, se succedeva, si sveniva per paura del contropiede. Tutto cambia e ritorna. C’è da riprendere il discorso antico del difensore che deve marcare bene nell’uno contro uno. Il futuro prossimo è nella miscela tra difesa di reparto e marcatura individuale”.