Raffaele Auriemma osserva: “A fine stagione Giovanni Di Lorenzo dovrebbe avere un premio speciale”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli nel corso di ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Victor Osimhen, tecnicamente, non potrebbe ancora giocare. Guardatelo quando corre: ha il braccio destro fermo, non lo riesce a piegare. Si sta sacrificando per la squadra. Per giocare, serve la coordinazione di tutti gli arti, braccia comprese. Lui non ce l’ha, corre con un braccio dritto: non è la stessa cosa”.

“A fine stagione Giovanni Di Lorenzo dovrebbe avere un premio speciale: è uno stakanovista, è votato al massacro. Fortunatamente, ha la condizione fisica che lo aiuta e gli permette di farlo. Il Napoli sta deludendo i tifosi? Prima dell’infortunio di Dries Mertens, piaceva a tutti. Aspettiamo di rivedere l’organico al completo, senza indisponibili, prima di giudicare. Anche io sono incavolato, quando perdiamo, ma serve equilibrio nelle valutazioni. Stanislav Lobotka? Non so cosa gli sia successo: al Celta Vigo giocava bene”.