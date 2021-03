Raffaele Auriemma è sicuro: “Gennaro Gattuso non vuole restare a Napoli perché è molto irritato con Aurelio De Laurentiis”

Raffaele Auriemma ha fatto il punto sul futuro di Gennaro Gattuso sul suo canale Youtube. “Gattuso non vuole restare a Napoli, non perché non gli piace la città e nemmeno perché non gli piace allenatore il Napoli. Non vuole restare a Napoli perché è molto irritato con De Laurentiis, perché il presidente ha lasciato che su di lui si scatenasse un linciaggio mediatico come ne abbiamo visti fare pochi a Napoli. Gattuso è uomo d’onore e ha detto basta. Ora è concentrato a portare il Napoli in Champions anche per un discorso di curriculum personale e di orgoglio”.

“Per De Laurentiis trattenere Gattuso oggi sarebbe la soluzione a tutti i problemi. Il presidente ragiona con il portafogli e ha tutte le ragioni per farlo. Gattuso gli costerebbe 2 milioni all’anno più bonus e conosce la realtà pur arrivando in un momento difficile per il coronavirus. Ha conosciuto il peggio e ha portato una Coppa Italia che non è poco. Le ha passate tutte anche tra infortuni e covid. Ora ha inquadrato bene i calciatori. Qualche errore l’ha commesso anche lui, come giocare con 4 attaccanti e due centrocampisti come Bakayoko e Fabian Ruiz, ma rappresenta comunque la soluzione migliore. Allegri, Spalletti e altri big che guadagnano tanto, 6-7 milioni, che vengono a fare se De Laurentiis l’autonomia non la concede a nessuno? La domanda, dunque, è la seguente: da chi sarà occupata la panchina che verrà?”.