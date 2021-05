Raffaele Auriemma crede in Luciano Spalletti: “Mi piace il fatto che ora ha una fame enorme dopo due anni dove è restato fermo”

Con un video su Youtube, Raffaele Auriemma ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli: “Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli per le prossime due stagioni o forse tre, questo dipenderà da come evolveranno i rapporti con De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha annunciato in modo roboante l’arrivo del tecnico di Certaldo, auspicando anche dei grandi risultati come già fece con Ancelotti. Io però mi fido molto di Spalletti. E’ un allenatore che ha sempre fatto giocare bene tutte le sue squadre. E’ un ottimo allenatore e mi piace il fatto che ora ha una fame enorme dopo due anni dove è restato fermo. Tornerà in sella cazzutissimo. Ha anche accettato un ingaggio modesto per lui, niente a confronto di quanto guadagnavano Benitez e Ancelotti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Napoli è già impostato per il 4-2-3-1, con un centrocampista al posto di Bakayoko la squadra è già adesso competitiva. Con una squadra così competitiva, vedremo il lavoro di Spalletti, che farà la differenza nei momenti difficili della stagione. Chi andrà via? Credo che sia giusto che Koulibaly e Fabian Ruiz possano andare altrove ad esprimere le proprie capacità. Se poi Insigne non troverà l’accordo per il rinnovo potrà esserci la cessione del capitano. Come difensore centrale prenderei Senesi, grandissimo talento sul quale il Napoli sta lavorando. Zaccagni? E’ un buon giocatore, ma qual è il suo ruolo? Nei due di centrocampo io non lo vedo. Il Napoli, che temevo andasse incontro ad un ridimensionamento vista la mancata qualificazione in Champions, invece da quello che noto sarà ancora una squadra forte”.